Lopende 3FM dj's genieten van drukte in Oosterhout en Raamsdonksveer

serious request/foto'sOOSTERHOUT/RAAMSDONKSVEER - De blaaskapelmuziek van De Klepzijkers uit Teteringen klinkt nog lang door in de donkere nacht. Vol goede moed verlaten dj's Rob Janssen en Jorien Renkema om zes uur in de ochtend Teteringen. Ze zijn inmiddels al drie uur onderweg. Einddoel: Raamsdonksveer. In het kader van Serious Request Lifeline lopen ze in één week in acht grote wandelingen van Weert naar Utrecht. Dit weekend deden ze West-Brabant aan.