Loods Huiskes Metaal in Waalwijk verwoest na brand, brand was tot in wijde omtrek te ruiken

WAALWIJK - Aan de Veerweg in Waalwijk is vrijdagavond een grote loods van het recyclingsbedrijf Huiskes Metaal afgebrand. De brandweer had de brand pas diep in de nacht van vrijdag op zaterdag onder controle. Het nablussen duurt zaterdag voort. De schade blijkt in de ochtend enorm.

Bij de brand vielen geen gewonden, maar de loods was niet meer te redden. Iets na middernacht meldde de Veiligheidsregio dat de brandweer de loods gecontroleerd uit liet branden. Het werk van de hulpdiensten neemt zaterdag nog geruime tijd in beslag, laat men in de ochtenduren weten.

Er kan nog wel enige tijd een brandlucht worden geroken in de omgeving van Waalwijk. Dat was tot in onder meer Oisterwijk, Vlijmen, Tilburg, Drunen, Loon op Zand en Boxtel het geval. Mogelijk zijn rookdeeltjes op auto's in de omgeving terechtgekomen. Dit kan echter geen kwaad en is simpel te wassen.

Het zwaar beschadigde pand in Waalwijk op de ochtend na de brand.

De brandweer blust zaterdag na.

Het zwaar beschadigde pand in Waalwijk op de ochtend na de brand.

Ook de achterkant van het gebouw stond in lichterlaaie. De rookontwikkeling was enorm. Iedereen werd dan ook geadviseerd om uit de rook te blijven. De rookpluim waaide in de richting van Altena. Ook daar werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

De rookwolken waren in de wijde omtrek te zien. Een groot gebied rondom de Veerweg werd afgesloten. De brandweer was met groot materieel ter plaatse, onder andere met een hoogwerker werd geprobeerd de brand van bovenuit te blussen. Voor het blussen werd er extra water uit de haven gepompt, waardoor wegen rondom de haven werden afgesloten. Er werd geadviseerd vooral weg te blijven bij het industrieterrein.

Centaurusweg

Het is niet de eerste keer dat Huiskes Metaal, dat elektronica en restmaterialen verwerkt, met brand te kampen heeft. Bij de hoofdvestiging in Waalwijk en de vestiging aan de Centaurusweg in Tilburg was het de afgelopen twee jaar al drie keer prijs. Broeiend elektronisch afval was juni 2016 de oorzaak van een grote brand in Tilburg.

Eerder die maand sloegen de vlammen uit het pand aan de Veerweg in Waalwijk. Koen en Dirk Huiskes lieten toen weten niet bij de pakken neer te gaan zitten. ,,We willen zo snel mogelijk weer operationeel zijn."

Onder andere met een hoogwerker wordt geprobeerd de brand te blussen. De dikke rookwolken zijn hier goed te zien.

Het is nog maar de vraag of er iets van het pand van Huiskes Metaalhandel gered kan worden.

De brand in Waalwijk wordt steeds groter. Inmiddels staat ook de achterkant van het gebouw in brand.

De rook waait de wijk in, politie adviseert ramen en deuren gesloten te houden.

De brand in het recyclingsbedrijf wordt steeds groter en de rook steeds dikker.