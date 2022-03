Loods bomvol, inzameling spullen voor Oekraïense vluchtelingen na vier dagen tijdelijk stopgezet

update CDA wint flink in Dongen, Volkspar­tij blijft de grootste, VVD onderuit

DONGEN - De Volkspartij Dongen is wederom de grootste partij in Dongen. Tegen de landelijke trend in is het CDA de grote winnaar van de verkiezingen: de christendemocraten klimmen naar de tweede plaats. VVD is de grote verliezer.

17 maart