LokaalBelang consolideert macht in Waalwijk

WAALWIJK - LokaalBelang is en blijft verreweg de grootste in Waalwijk. De partij behoudt haar 9 zetels. VVD blijft de tweede partij met 5 zetels. GroenLinksaf (4), D66 (3) en SGP (2) krijgen er een zetel bij. Lijst IJpelaar komt met een zetel in de raad.

,,We hadden gehoopt op acht zetels, waren tevreden geweest met zeven, maar het zijn er negen geworden. En dat is geweldig na acht jaar coalitie voeren." Lijsttrekker Ad van Hamond van LokaalBelang kan zijn geluk niet op. Met behoud van negen zetels en zelfs nog meer stemmen dan vier jaar geleden behoudt zijn partij de macht in de Waalwijkse gemeentepolitiek. Van Hamond: De oppositie is vaak erg kritisch geweest. Er waren pittige dossiers, maar er zijn ook een heleboel goede dingen gebeurd. De scholen, woningbouw, de wegen en het subsidiebeleid zijn op orde.”

Coalitie

Voor coalitievorming ligt de bal dus wederom bij LokaalBelang. Of dat betekent dat de huidige coalitie stand houdt, moet echter nog blijken. Want waar de VVD met 5 stemmen stabiel blijft, laten zowel CDA (3 zetels) als ChristenUnie (1) een veer. Beide partijen verliezen een zetel. Oppositiepartijen GroenLinksaf (4), D66 (3) en SGP (2) winnen alle drie juist een plek. Lijst IJpelaar pakt ook een zetel en blijft in de politiek actief. PvdA krijgt het minste stemmen van de negen Waalwijkse partijen, maar toch genoeg voor een zetel. WerknemersBelang, vier jaar geleden nog goed voor een plek in de gemeenteraad, deed dit jaar niet mee.

Blije gezichten bij de winnaars in de oppositie. Vooral GroenLinksaf, vier jaar geleden als winnaar gepasseerd, dringt nadrukkelijk aan op een plek in de coalitie. Lijsttrekker Dilek Odabasi: ,,Oppositie is leuk, maar als je echt iets wilt bereiken, kun je beter in de coalitie zitten. Ik reken erop dat we uitgenodigd worden voor een gesprek." Wie de wethouder zal zijn namens GroenLinksaf kan Odabasi nog niet zeggen. ,,We hebben meerdere kandidaten. We kijken naar de portefeuille.”

Richard Tiemstra van de SGP neemt beduusd felicitaties in ontvangst. ,,We zijn blij en dankbaar. Het is weer een stuk verantwoordelijkheid erbij.” Ook de SGP staat open voor een plek in de coalitie. ,,Als we uitgenodigd worden voor een gesprek staan we daar zeker voor open. Yvette IJpelaar hoopte even op twee zetels, het werd er toch één: ,,Ik huil nog net niet. Ik ben echt ontroerd, we hebben zo hard gewerkt.”

Lijsttrekker Ronald Bakker van de VVD is tevreden. Zijn partij blijft de tweede partij van Waalwijk. ,,We houden vijf zetels, maar hebben wel meer stemmen gekregen.” De VVD is niet afgerekend op acht jaar ‘regeren’. ,,We hebben moeilijke dossiers gehad: het museum, RKC. Maar we hebben wel knopen doorgehakt. Dingen opgelost."