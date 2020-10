Lobby je voor een thuiswerkvergoeding bij de baas? Krijgt jouw personeel al zo'n vergoeding?

De verwarming staat aan, je zet koffie voor jezelf en het wc-papier gaat harder. Nu thuiswerken voor veel kantoormedewerkers nog langer gaat duren, dringt de vraag zich op: wie betaalt dat? Bij vakbond CNV komen veel vragen binnen over de kosten. Er wordt druk gerekend aan een ‘redelijke vergoeding’. FNV vindt dat thuiswerkvergoedingen in de cao opgenomen moeten worden.

Heb je al een vergoeding ingesteld voor het personeel? Of zie je dat helemaal niet zitten, omdat het financieel al moeilijk is?

Deze week gebeurde dat al voor 120.000 rijksambtenaren: vastgelegd is dat zij maximaal 363 euro krijgen uitbetaald ter compensatie. BN DeStem is voor een artikel op zoek naar ervaringen en meningen van werkgevers en werknemers in West-Brabant. Heb je al een vergoeding ingesteld voor het personeel? Of zie je dat helemaal niet zitten, omdat het financieel al moeilijk is? Of ben je als medewerker aan het lobbyen bij de baas?