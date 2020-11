Livestream vanuit de kerk: ‘Het is een extra service die we bieden’

OOSTERHOUT - Blader naar Ezechiël 34 vers 11, zet de laptop aan een kijk mee met de kerkdienst. De eucharistieviering in de St. Jansbasiliek in Oosterhout is zondag via een livestream te volgen. Om 10 uur kan worden ingeschakeld via de Facebookpagina van de Catharina parochie en het Youtubekanaal Basiliek St. Jan.

Het idee kwam van jongere leden van de kerk. Nu mogen er maximaal dertig mensen in de kerk aanwezig zijn. Met de livestream willen ze volgens diaken Peter Hoefnagels het bereik vergroten en de mensen blijven verbinden. “Het is om mensen die niet naar de kerk kunnen of in deze tijd niet naar de kerk willen komen te stimuleren verbonden te blijven. We zijn op dit moment nog in gesprek met de plaatselijk tv-zender (ORTS, red.) om het ook op televisie uit te zenden.”

Tijdens de eerste coronagolf werd al geëxperimenteerd met een livestream. Toen werd die nog met telefoons gefilmd. Nu is er een mobiele cameraopstelling, die telkens vlak voor de dienst wordt opgebouwd. “Het idee is om een vaste opstelling te maken. Het is niet alleen voor eucharistievieringen zoals zondag het geval is. Er worden soms ook concerten of andere optredens gehouden in de kerk.”

Pasen

Eén van de experimenten was met Pasen. Veel mensen reageerden toen positief op het initiatief. Hoefnagels is blij met hoe de jongere leden het hebben aangepakt. “Nadat ze met het idee kwamen, hebben ze zelf ook voor de uitvoering gezorgd. Zij zijn daar ook iets vaardiger in dan wij.”

Zolang de huidige maatregelen gelden, blijft de kerk de diensten uitzenden. Maar ook als de kerk weer vol mag, is het de bedoeling dat de livestreams door blijven gaan. “Het is een extra service die we bieden aan de mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn of een beperking hebben.”