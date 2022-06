Liubov vluchtte zonder man en zoons en woont nu in Molenschot: 'Heel erg bedankt voor de warme ontvangst’

Expo en internatio­na­le AV-wed­strijd bij fotoclub Rijen

RIJEN - Voor het eerst weer een echte expositie waar mensen kunnen komen kijken. FA-Rijen toont in het weekend van 11 en 12 juni een selectie uit het werk van haar leden. Ook is er een internationale wedstrijd van audio-visuele producties uit de hele wereld. Op zaterdag is de jurering.

