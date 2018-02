Lisanne, Aaron en VV SCO pakken de grote sportprijzen

Ge­meen­te­raads­par­tij­en Oosterhout spreken zich uit over Huis­man-af­fai­re: 'Gedrag is onacceptabel'

2 februari OOSTERHOUT - De verklaringen van de gemeenteraadsfracties over de Huisman-affaire komen één voor één naar buiten. De eerste dagen na het ontslag van Stefan Huisman hulde de gemeenteraad zich nog in stilzwijgen, 'het is een persoonlijke aangelegenheid'. Maar na de informatie die gedeeld is op de speciaal ingelaste informatieavond komen de meeste partijen nu wel met een reactie.