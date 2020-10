Lintje voor musicus Frits Bayens

Van de Oosterhoutse burgemeester Mark Buijs kreeg hij vanmiddag een lintje en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bayens is een begrip in de muziek. In 1975 was hij medeoprichter van de South Point Big Band die later verder ging onder zijn naam. De band bestaat uit een gemêleerd muzikaal gezelschap, zowel wat leeftijd betreft als opleidingsniveau. Bayens was jarenlang de spil van de band, dirigeerde bij optredens, schreef de arrangementen en stelde de programma's samen.