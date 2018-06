De vrijwilligster die actief is op verschillende terreinen is vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bep Wouters is en was bestuurlijk en/of uitvoerend actief voor Vrienden van de Hartstichting, Stichting Hart voor Gilze, Hartstichting Nederland en Hulpcentrale Gilze-Hulten. Ook was ze verkeersbrigadier. De Gilse houdt van aanpakken is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken maar laat zich er niet op voorstaan.