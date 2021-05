Linberg Park bouwt nieuw zwembad met uitschuifbare overkapping

Linberg Park is begin dit jaar formeel overgenomen door de grote Franse campingketen Capfun. Het familiebedrijf stort zich sinds 2001 met succes ook op de aankoop van campings. Dat lukt aardig. In Frankrijk zijn er 138, in Nederland inmiddels elf.

Waterparken

Capfun focust op gezinnen met kinderen. In de parken zijn daarom altijd waterparken met glijbanen, speeltuinen en is er in het seizoen animatie. In de aanloop naar de overname van Linberg, dat het regelmatig met gemeente en politie aan de stok had, zijn al een vijftigtal huurchalets gebouwd. De uitbreiding met een groot overdekt buitenbad is de volgende stap.

Volledig scherm De overkapping voor het nieuw te bouwen zwembad op Camping Linberg Park in Molenschot. © Capfun

In reactie op de aanvraag bij de gemeente valt te lezen dat de aanleg van het zwembad met glijbanen grotendeels binnen het bestemmingsplan valt. De bouw is relatief eenvoudig te realiseren. De uitschuifbare overkapping is andere koek. Deze is met acht meter te hoog en het bouwoppervlak is ook te groot.

Zienswijze

Capfun heeft in augustus vorig jaar een nieuwe vergunning aangevraagd voor de uitschuifbare overkapping. De provincie ging niet akkoord met de plannen en diende een zienswijze in. 'Deze heeft geleid tot een aanpassing. Daardoor kan de vergunning worden verleend’, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders.

Opmerkelijk is dat de gemeente spreekt van een nog te realiseren buitenzwembad met glijbanen. Op de website van Park Linberg is echter te zien dat het zwembad op 1 juli opengaat. In de aanvraag spreekt het bedrijf van een noodzakelijke hoogte van 8 meter voor de halfronde schuifoverkapping, waardoor gasten ook in de koudere maanden van het zwembad gebruik kunnen maken. 'Dat is een aanwinst voor het park en de gasten’.

Camping Linberg Park wilde niet reageren.