Lilianne Gouverneur (1984-2017) was een rots in de branding voor haar handbalteam HVM Made

Nog even wachten met griezelen maar Raamsdonk is klaar voor Halloween

14:14 RAAMSDONK - Het is nog even wachten op de persconferentie van 20 september maar de Halloweentocht in Raamsdonk staat al in de steigers. Op 30 oktober is het zover. Een jaar later dan gepland, want (ook?) vorig jaar gooide corona roet in het eten.