Lijsttrekkersdebat Oosterhout: Amphia houden, criminaliteit 'keihard' aanpakken en geen rondweg

Hutten bouwen in de pauze: groen schoolplein voor de St. Jan

14 maart OOSTEIND/OOSTERHOUT - Lekker chillen in de wilgenzitjes, zandtaartjes bakken in de buitenkeuken of straks met blote voeten over het voelpad. De leerlingen van Brede dorpsschool de St. Jan spelen naar hartenlust met takken en boomstammen op hun groene schoolplein. Waarnemend burgemeester Fränzel opende woensdag een deel van de nieuwe buitenomgeving en plantte daarbij zelf ook wat violen.