Lijst Smit-Langermans: ‘Geen definitief verbod op carbidschieten’

Het Bergse college maakte deze week bekend een verbod op carbidschieten op te willen nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Het kabinet besloot eerder al dat deze jaarwisseling in Nederland een vuurwerkverbod geldt, dit om de extra druk op de gezondheidszorg te voorkomen. Carbidschieten valt daar niet onder, daarom wil de Geertruidenberg dit zelf verbieden.

Oudejaarsdag

,,Voor de komende jaarwisseling een goed plan", vindt Albert Smit van de gelijknamige Lijst. ,,Maar waarom opnemen in de APV? In Raamsdonk hebben ze een mooie traditie met carbidschieten op oudejaarsdag. Die organisatie heeft het altijd goed geregeld en let op de veiligheid. We hopen in de loop van 2021 het normale leven weer op te pakken. Dan is het zonde als zo'n traditie niet meer terugkeert.”