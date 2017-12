Lijst Harry Bakker bakt

Oké, kinderen mogen niet stemmen, ze hebben amper weet van politiek. Maar als ze over tien jaar wel naar het stemhokje mogen, zeggen ze tegen elkaar: 'weet je nog dat we van een 2,5 meter lange man in een oranje Lijst Harry Bakker-trui oliebollen kregen?' Gooi op die zompige vetbol flink wat poedersuiker, vast en zeker dat ze bij de verkiezingen met rood potlood een kruisje bij Harry Bakker zetten.

Het culinaire palet van Drimmelens grootste partij beperkt zich niet tot lekkernijen uit de lage landen. Deze zaterdagochtend kan de kiezer aanschuiven voor een Engels ontbijt in Terheijden bij café De Zevende Hemel. Discussiëren over de uitwerking van het centrumplan in Made, terwijl de witte bonen in tomatensaus van je kin druipt. Bij een zwaarder onderwerp - een herindeling met Geertruidenberg? - hoort een pittiger gerecht: een gepocheerd ei met spek.

Happend van een bloedworst kan de rondweg bij Hooge Zwaluwe besproken worden. "Not in my backyard." Harry Bakker loopt ondertussen zelf met een pot English Blend Tea rond om de gemoederen te bedaren. Om af te sluiten komen chocolade muffins op tafel bij een mierzoete sessie over bijenlinten in Drimmelen. "Harry, may I have coffee please?", zegt een inwoner. En dan komt Harry - uiteraard in zijn oranje trui - koffie inschenken. Dichter bij de burger kun je de politiek niet brengen.