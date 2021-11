Liggers fietsbrug Rijense Maczektunnel geplaatst

Eerste brug snelfiets­rou­te Rijen in oktober klaar, maar is een helling van 5 procent niet te steil?

RIJEN - De eerste fietsbrug in Rijen van de snelfietsroute F58 tussen Breda en Tilburg is medio oktober klaar. Deze wordt aangelegd over de Maczektunnel. Met een helling van 5 procent. Voor de onderdoorgang bij station Rijen was dat te steil. ,,En toch klopt het", vertelt woordvoerder Jeroen Leemans.

11 augustus