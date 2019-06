‘Liever geen zonneweides in Oosterhoutse polder‘

Wethouder Marcel Willemsen presenteerde onlangs een plan om de CO2-uitstoot in Oosterhout voor 2030 met 49 procent terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt gedacht aan onder meer het isoleren van woningen, windmolens in de Oranjepolder en zonneweides in het buitengebied. De politiek maakt zich zorgen over de aantasting van het groen. ,,Wij hechten grote waarde aan de groene omgeving”, zegt Maria Dujardin (Gemeentebelangen). ,,Daardoor genieten onze inwoners van het natuurlijke karakter van Oosterhout. Die hectares zonnepanelen zien wij liever op daken van bedrijven en schuren. Daar zijn er in onze gemeente genoeg van.”