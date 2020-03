Lievenshove in beeld voor opvang kwetsbare jeugd met corona

Staatsbos­be­heer bezorgd om groeiend aantal vernielin­gen in nationaal park de Biesbosch

10:55 Vandalen hebben een griendkeet in de Oostwaard bij Werkendam moedwillig gesloopt. Staatsbosbeheer wordt de laatste maanden steeds vaker geconfronteerd met vernielingen van zijn eigendommen in nationaal park de Biesbosch. ,,De schade loopt inmiddels in de duizenden euro's’’, zegt Marco Meeling, coördinator handhaving en toezicht Staatsbosbeheer.