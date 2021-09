Lieve (17) woont het liefst in Den Hout: ‘In een dorp wonen is veel leuker dan in een stad’

Valt er wel iets te beleven in Den Hout?

,,Vroeger was hier wat meer te beleven. Ik zat hier op de basisschool en had al mijn vriendjes en vriendinnetjes hier, dus ik was altijd op het dorp te vinden. Voor corona hadden we ieder jaar een jaarmarkt en Paaspop Den Hout. Ik heb het eerste jaar van mijn leven in Oosterhout gewoond, maar dat weet ik natuurlijk niet meer. Al mijn herinneringen liggen hier.”

Woon je hier graag?

,,Den Hout klinkt super suf, maar het is echt een heel leuk dorp. Het voelt heel vertrouwd. Iedereen kent elkaar. Als je door het dorp fietst, zeg je hoi tegen iedereen die je tegenkomt. Dat heb je niet in een stad. Ik zou nergens anders willen wonen. Ik zat op de middelbare school in Oosterhout. Ik kreeg daar vrienden en was daar dan ook veel te vinden.”

Wat mis je hier?

,,Vrienden en vriendinnen in het dorp, zoals vroeger. Ik koos er zelf voor om in Oosterhout naar school te gaan. Vroeger, op de basisschool, hoefde je niet ver te lopen om je vrienden te kunnen zien. Verder mis ik niet veel. Het is een heel leuk en mooi dorp. Mensen vragen me vaak of ik het niet verschrikkelijk vind om in Den Hout te wonen, maar zo zie ik het echt niet. Ik ben het gewend en ik zou nergens anders willen wonen.”

Hoe zit het met het openbaar vervoer?

,,Dat is een probleem hier, haha. Er rijden alleen maar buurtbussen, maar daar heb je niet zoveel aan. Als ik naar school ga, fiets ik tien minuutjes naar de dichtstbijzijnde bushalte. Ik pak de buurtbus alleen als het echt moet, maar dat is niet vaak.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Ik zou een supermarkt neerzetten, want het is verschrikkelijk om er geen te hebben. Je moet minstens tien minuten fietsen naar de dichtstbijzijnde. Of je pakt de auto, maar ik heb nog geen rijbewijs. Ik denk niet dat die supermarkt er ooit gaat komen, want daar is het hier te klein voor.”

Je studeert toerisme. Ben je niet bang dat corona het moeilijk maakt om straks een baan te vinden?

,,Dat vragen veel mensen, maar ik maak me geen zorgen. Hierna wil ik nog een hbo-opleiding gaan doen. Tegen die tijd is de wereld hopelijk weer terug naar normaal. Ik weet nog niet wat ik wil. Ik ben klaar met de opleiding als ik 19 ben, dat vind ik te jong om te gaan werken. De opleiding is erg leuk. Tijdens corona wat minder. Online les is verschrikkelijk, ik kan me helemaal niet concentreren als ik de hele dag naar een beeldscherm moet kijken. Welke kant ik precies op wil, weet ik nog niet. Misschien blijf ik in het toerisme, misschien ga ik wel heel wat anders doen.”

Zou je hier voor altijd willen blijven wonen?

,,Als ik een hbo-opleiding ga doen, verhuis ik waarschijnlijk naar de stad waar ik dat ga doen. Als ik wat ouder ben en kinderen heb, kom ik misschien wel terug. In een dorp wonen is veel leuker dan in een stad. Mensen hebben vaak het vooroordeel dat het supersaai is en dat er niks te doen is, maar het is juist hartstikke gezellig. Die negativiteit over dorpen wil ik graag zien verdwijnen.”

Kun je hier stiekem dingen doen?

,,Roddelen doen ze hier wel veel. Al was ik nooit een meisje dat veel kattenkwaad uithaalde. Belletje lellen deden we wel veel, dat vonden we toen heel grappig.”

Waarom wilde je op de foto in je eigen tuin?

,,Bij mooi weer zit ik vaak lekker in de tuin. We wonen hier ook prachtig. Het is echt mijn favoriete plekje.”

,,De meeste vrienden wonen in Oosterhout en ik heb er een paar in Dongen. Dat is een eind, joh. Drie kwartier fietsen. Ik vind het jammer dat ik altijd naar hen toe moet, omdat ze Den Hout te ver vinden. Voor mij is het net zo ver, maar ik ben het gewend. Vaak chillen we bij vrienden thuis. Toen corona begon, was ik vijftien, dus naar de kroeg gingen we nog niet. Ik had nu elk weekend in de stad kunnen zijn, maar door corona gaat dat niet door. Gelukkig heb ik, als het goed is, nog een heel uitgaansleven voor me.”

Lieve van Berkel Woont met: Papa Sander, mama Marieke. Zussen Sanne en Floortje zijn al uit huis.

Huisdieren: Kat Tijn

Opleiding: Tweede jaar Toerisme aan de Rooi Pannen in Tilburg

Hobby’s: Volleybal, leuke dingen doen met vriendinnen, shoppen

Bijbaan: Bij restaurant Het Houtse Meer in Den Hout

Verliefd: Nee