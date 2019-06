Lieke Schuitmaker (VVD) benoemd tot wethouder gemeente Drimmelen

DRIMMELEN – Waarnemend wethouder Lieke Schuitmaker (VVD) is donderdagavond benoemd tot wethouder van de gemeente Drimmelen. Eind vorig jaar viel wethouder John van Oosterhout (VVD) wegens ziekte uit. Schuitmaker heeft toen zijn taken tijdelijk overgenomen. Inmiddels heeft burgemeester Gert de Kok ontslag verleent aan Van Oosterhout en is Schuitmaker officieel benoemd tot wethouder.

,,Ik ben erg blij en vereerd. Sinds ik als tijdelijk wethouder ben begonnen, heb ik enorm genoten van al die bijzondere mensen en dingen die ze organiseren in onze gemeente. Geweldig dat ik hieraan mag blijven meewerken”, aldus Schuitmaker.

Schuitmaker geeft aan dat ze de komende tijd hard aan de slag gaat om de ‘parels van de gemeente nog beter uit te laten komen’. ,,In Terheijden willen we de lange geschiedenis van de Kleine Schans beter tot zijn recht laten komen. En in Drimmelen gaan we het gebied in en rond de Oude Haven een facelift geven. Zodat er bijvoorbeeld meer parkeerruimte komt voor zowel inwoners als toeristen, en je over een poosje kunt flaneren langs een heuse wandelboulevard. Geweldig als we daardoor nog meer mensen naar ons mooie Drimmelen kunnen trekken ”

Eenzaamheid

Daarnaast maakt Schuitmaker zich hard om eenzaamheid te bestrijden. ,,Veel mensen voelen zich eenzaam, meer dan je denkt. Want stel, je partner is onlangs overleden. Of je bent 15 en als je op social media kijkt heb je het idee dat iedereen een geweldig leven heeft, behalve jij. Onze dorpen zijn enorm goed in naar elkaar omkijken en samen dingen organiseren. Hoe mooi is het als we die kracht kunnen gebruiken in de strijd tegen eenzaamheid.”

Collega wethouder Jürgen Vissers (Groen Drimmelen VP/D66) vindt het prettig samenwerken met Schuitmaker. ,,Lieke en ik zijn allebei begin veertig en hebben allebei een jong gezin met dezelfde uitdagingen, dus dat schept sowieso een band. In de dossiers waarin we samenwerken, zoals Nationaal Park De Biesbosch, valt me op dat ze zich eerst goed laat informeren maar daarna al snel een goede kijk heeft op dingen.”

Samenwerking

Daarnaast geeft Vissers aan dat deze samenwerking voor beide tevens leerzaam is. ,,Het mooie is dat zij vanuit Europa en haar communicatieachtergrond dingen meeneemt waar ik van kan leren. Andersom bevraagt zij mij juist weer op mijn lokale politieke ervaring en mijn financiële achtergrond. Een mooie combinatie om tot goede resultaten te komen.”

Jan-Willem Stoop: ,,Met Lieke hebben we een prettige collega met het hart voor de zorg op de goede plek. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met haar nog veel mooie dingen voor ons Drimmelen gaan doen.”

Unaniem heeft de gemeenteraad gestemd voor haar benoeming. In haar portefeuille heeft ze de komende drie jaar onder meer: economische zaken, recreatie en toerisme, havens, Biesbosch, erfgoed, inclusief monumenten, participatie (wet), Wet maatschappelijke ondersteuning en ouderenwerk.