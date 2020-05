‘Liefste moeder Gea’ is dochter Laura en familie ‘abrupt ontnomen’

Rouw bij basis­school De Stuifhoek in Made na gezinsdra­ma: lerares en haar man lagen dood in woning

7:34 MADE - De twee mensen die vrijdag dood zijn gevonden in hun woning aan De Hooimijt in Made zijn Gea Godwaldt en haar echtgenoot Richard. Gea was juf van groep 7 op basisschool de Stuifhoek. ,,De verslagenheid is groot", laat directeur-bestuurder Reint Bos van scholenkoepel SKOD weten. Volgens de politie is er sprake van een gezinsdrama.