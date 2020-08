Liefhebbers houden vlieghistorie in de lucht: ‘Als de motoren ronken, klinkt dat als muziek’

videoGILZE-RIJEN - In de snikhete hangar op vliegbasis Gilze-Rijen ruikt het naar oude vliegtuigen. Olie, leer, zweet. Maar bezieling ruik je niet, die zie je. Aan de trotse blikken. En aan de niet aflatende glimlach als sleutelende vrijwilligers met vieze handen vertellen over ‘hun’ B25 Mitchell Bommenwerper uit 1944.

Welkom in het domein van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLu HV). De hangar met de B25 is een van de vijftien gebouwen die de stichting in gebruik heeft op de vliegbasis. Want zestien oude vliegtuigen, die voortdurend onderhoud eisen om ze zo lang mogelijk luchtwaardig te houden, vragen ruimte. Koninklijk op de werkvloer. Een teken van hoop in WO II, het Geluid van de Vrijheid. Een geluid dat menig veteraan of overlevende van een Jappenkamp nu nog tot tranen roert.

Slimme knutselaars

In deze hangars werken 250 vrijwilligers die de historische vliegtuigen en haar Nederlandse luchtvaartgeschiedenis een warm hart toedragen. De liefhebbers van piloten tot monteurs, plaatwerkers en slimme knutselaars zijn veelal (oud)- werknemers van de Koninklijke Luchtmacht en vliegmaatschappijen van KLM tot Transavia en TUI. Allen met een sloot ervaring op hun gebied. Allen met het doel deze oude kameraden in de lucht te houden. Een arbeidzame klus met de hoogste veiligheidseisen.

Volledig scherm Het oudste vliegtuig van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht is de Tiger Moth uit 1931. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Luister naar de wervende woorden van voorzitter Bart Hoitink: ,,Vrijwilligers houden de vele vliegtuigen die zijn ingezet tijdens de oorlog en de bevrijding in perfecte conditie. Als de motoren van onze vliegtuigen ronken, klinkt dat als muziek. Noem de B25 Mitchell bommenwerper en Spitfire, maar ook de Harvard, Ryan, de kleine Pipercubs en de oudste van allen de Tiger Moth, een tweedekker uit 1931.”

Quote Technische mankemen­ten vragen tijd, geld en kennis

Of Gerard Moggré, hoofd vliegdienst van KLu HV. Hij is een van de twee piloten die vlieger/instructeur zijn op de B25, de op een na laatste in Europa die nog luchtwaardig is. Zaterdag vliegt hij ererondes boven Den Haag als daar de Nationale Herdenking plaatsvindt. ,,De B25 heeft drie jaar stil gestaan. Technische mankementen vragen tijd, geld en kennis. Na een jaar moet je opnieuw je brevet halen, waarbij wij als instructeurs eerst elkaar opleiden.”

Klachten

De klachten van de afgelopen weken kwamen onder meer na de examenvlucht van Moggré. ,,Ik steeg met de andere instructeur op richting Gilze, vloog twee rondjes bewust om het dorp heen om te controleren of alle instrumenten werkten. Dan moet je minstens drie keer start en landing uitvoeren. Vervolgens deed hij bij mij examen. Samen een uur, waar normaal het dubbele vereist is. Ik was zeer verbaasd over de reacties en het stuk in de krant.”

Lees verder onder de video

Hoe dan ook, de boodschap is geland. Nog meer probeert KLuHV te oefenen op andere vliegvelden. Hoitink tekent aan dat hij de verplichte oefenvluchten liever zo dicht mogelijk bij Gilze-Rijen heeft. ,,Brandstof is erg duur en heeft een andere samenstelling dan waar een straaljager op vliegt. We vliegen minimaal. De TigerMoth tien tot twaalf uur per jaar, de Spitfire 30 uur. In totaal 350 vlieguren.” Ze zouden graag veel meer willen vliegen. ,,We noemen ons dan ook de poetsers”, lacht hij.

Volledig scherm Bij de Historische Vlucht komen de Chinooks van de vliegbasis heel laag over. Door het zware geluid van de dubbele rotor ervaart de omgeving regelmatig geluidsoverlast. ,,Wij klagen daar nooit over", grapt voorzitter Bart Hoitink. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

De verhalen komen los. Technische problemen zijn een voortdurende uitdaging bij de oude kisten. Als vliegen niet meer verantwoord is moeten ze naar het museum in Soesterberg.

Sarinah ‘Plesiran ‘neer’

‘Motormuis’ Ton is de technicus van de B25, de Porsche onder de bommenwerpers met een accelleratie waar je U tegen zegt. Bart, Renske, Perry. Allemaal willen ze vertellen. Over de blote dame aan de zijkant van het toestel met de tekst Sarinah ‘Plesiran ‘neer’. Het betekent zoiets als ‘Bevalt het u meneer’. Een piloot was lang van huis en een tekening van zijn vrouw beschermde hem. Een andere versie is dat Sarinah een prostituee was. En de vlieger was nog steeds lang van huis.

Volledig scherm Voorzitter Bart Hoitink (l.) en Gerard Moggré van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht in de hanger bij/in de B-25N 'Mitchell'. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Verhalen. Dat Nederland 260 van deze toestellen heeft ingezet. Dat de bommenwerper twaalf 250-ponders of vier 500-ponders kon meenemen. Dat kisten met een half kapot geschoten motor nog terugkwamen. Over de veteraan die het toestel weigerde te betreden. Hij zag nog overal zijn doodgeschoten kameraden liggen. Zo beleeft iedereen zijn eigen historische vlucht.

En dan zijn er nog elf vliegtuigtypen.