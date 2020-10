Liefhebben op afstand: ‘Ik moest kiezen tussen het missen van mijn man, óf mijn vier kinderen’

Je geliefden in het buitenland moetenmissen door corona. Door strikte quarantaine-maatregelen, gesloten luchtruimen of torenhoge ticketprijzen is het voor verschillende West-Brabanders en Zeeuws-Vlamingen al maandenlang werkelijkheid.

Drie families doen hun verhaal.

Familie Holtrop-Brak Breda - Kaapstad, Zuid-Afrika. Robbert studeert in Breda, zijn ouders wonen in Kaapstad.

In plaats van een groots 21-diner met de familie erbij, werd het voor Robbert Holtrop in juli een skypeverjaardag met zijn ouders op afstand. ,,Dat deed me wel een beetje pijn hoor", zegt Robbert vanaf zijn studentenkamer in Breda.

Hij studeert nu ruim twee jaar in deze stad en zijn ouders wonen in Zuid-Afrika. ,,Gelukkig heb ik kunnen barbecueën met een paar vrienden. Op een tafeltje stond de laptop met een skypeverbinding met mijn ouders, zodat mijn vrienden om de beurt even met hen konden kletsen."

En dat doen ze wel vaker; de computer op tafel zetten tijdens gelegenheden zoals een verjaardag of kerst. Om toch een beetje samen te kunnen zijn. ,,Op zulke momenten is het extra jammer dat je door corona niet bij elkaar kunt zijn", zegt moeder Eveline vanuit Zuid-Afrika.

,,Je voelt je opgesloten, benauwd, dat je niet weg kunt. Mijn moeder is onlangs gevallen en heeft haar bekken gebroken, dan wil je naar Nederland toe kunnen om te helpen."

Maar dat zit er voorlopig niet in, want waar in Zuid-Afrika de situatie redelijk stabiel is, zorgt de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland voor een reisverbod. Robbert: ,,Ik hoop heel erg dat ik in december naar mijn ouders kan. Ik heb mijn vader al anderhalf jaar niet gezien. We hopen heel hard dat de situatie hier beter wordt."

' Het was óf het missen van mijn man óf mijn vier kinderen'

Gaston en Ingrid IJsebaert, zij in Hulst - hij in Karratha, Australië

Volledig scherm Ingrid IJsebaert eeder in Australië. © S Jaaksinke Ruim 13.000 kilometer zijn ze van elkaar verwijderd: hij in Karratha, zij in Hulst. Op het moment dat het coronavirus aan terrein won, woonden Ingrid en Gaston IJsebaert nog wel samen in Australië. Maar het gemis van de kinderen in Nederland werd Ingrid te groot. ,,De wetenschap dat als er iets zou zijn en ik niet terug kon, maakte me overstuur. Ik moest een keuze maken uit twee slechten: óf het missen van mijn man, óf mijn vier kinderen.”



Het werd Hulst. Een enkele reis, want terugkeren naar Australië is onmogelijk. ,,Het is hier vrij streng: wel eruit, maar niet erin", zegt Gaston. Meereizen met zijn vrouw was geen optie, omdat zijn arbeidscontract nog tot december doorloopt. En dat terwijl het stel de afsluiting van vier jaar Australië heel anders voor zich had gezien. ,,We wilden voor onze remigratie naar Nederland nog Nieuw-Zeeland aandoen, of oud en nieuw vieren in Sydney.”

Niet te veel klagen

Die dromen waren bij de komst van corona snel van de baan. ,,Mensen zeggen weleens: 'gelukkig is er internet', maar er gaat niks boven een potje koffie en elkaar vast kunnen houden", zegt Ingrid. Want terwijl het einde van het gemis langzaam in zich komt, blijft het groot.

Toch willen ze niet te veel klagen. Gaston: ,,Er zijn hier genoeg mensen die helemaal niet naar huis kunnen, die geen kerst met hun gezin kunnen vieren."

De dochter van Marianne en Stan Wulffaert woont in Nieuw-Zeeland.

'Als we Silas voor het eerst zien, loopt hij al'

Familie Wulffaert Bergen op Zoom - dochter in Papamoa, Nieuw-Zeeland

Een ansichtkaart met daarop foto's van hun dochter Josette en haar twee kinderen staat op de tafel in de woonkamer. Kleinzoon Silas is nu zeven maanden oud, maar Marianne en Stan hebben hem nog geen knuffel kunnen geven. ,,Op de dag dat we naar Nieuw-Zeeland zouden vliegen om er tijdens de kraamtijd voor onze dochter te kunnen zijn, ging daar de lockdown in", zegt Marianne. En die situatie is sindsdien ongewijzigd.

,,We hopen komende december te gaan, maar dan zou er echt een wonder moeten gebeuren", zegt Stan. Marianne: ,,Eerst heb je nog een houvast, maar nu is het niet leuk meer. Als we Silas voor het eerst zien, loopt hij al. Ook onze kleindochter van drie jaar missen we enorm."

Videobellen kan gelukkig wel en dat doen ze dan ook regelmatig. Maar het is anders: het simpele kopje thee samen, de knuffels, die missen ze nog het meest. ,,Als ik hier opa's en oma's met hun kleinkindjes zie, schiet ik weleens vol", zegt Josette. ,,Dat moeten mijn kinderen nu missen."

Natuurlijk, toen ze naar de andere kant van de wereld emigreerde, wist ze dat ze haar ouders minder zou zien. ,,Maar zoiets als covid, daar hou je geen rekening mee. Bij de geboorte van je kind wil je je ouders in de buurt hebben. Dat ze hem straks niet vast hebben kunnen houden als baby, vind ik heel pijnlijk."

Wat kan wel en wat niet? De adviezen verschillen per land, en zelfs binnen een land kan dat per staat anders zijn. Algemene richtlijnen per werelddeel: Europa: reizen naar sommige landen kan (Portugal en Duitsland), andere landen zijn alleen bereikbaar voor noodzakelijke reizen (Spanje, Engeland en veel Oost-Europese landen). Azië: alleen noodzakelijke reizen en voor vrijwel alle landen gelden inreisbeperkingen. Afrika: alleen noodzakelijke reizen en voor sommige landen een reisverbod (onder meer Zuid-Afrika). Noord-Amerika: alleen noodzakelijke reizen en inreisbeperkingen per land/staat. Zuid-Amerika: alleen noodzakelijke reizen. Maatregelen verschillen per land. Oceanië: alleen noodzakelijke reizen. Australië: grenzen gesloten voor buitenlandse reizigers. Nieuw-Zeeland: Alleen staatsburgers en permanente inwoners van Nieuw-Zeeland mogen het land in. Voor meer actuele info per land: zie website nederlandwereldwijd.nl/