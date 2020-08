Liefde voor de sax houdt Rino (80) los in de heupen: ‘Hoor je die zware groove? Dat ben ik’

RAAMSDONKSVEER/BREDA - Rasmuzikant Rino van Overbeek wordt 80 jaar. De oudste van de Young Stage Band - what's in a name - mist in deze tijd het podium maar blaast nog elke dag. Zijn liefde voor de sax houdt hem los in de heupen.

Zeg Rino van Overbeek en heel muzikaal Raamsdonksveer kent hem. Elke vrijdag repeteren met de Young Stage Band, dinsdagavond de harmonie; hij speelde in 't Veers Kapelleke, de Gallibent, in de SOD-kapel van het Oktoberfest...

Café Huijbregts

Toch begon zijn muzikaal avontuur in Princenhage, waar de negen kinderen van het gezin allemaal een instrument in de handen kregen gedrukt. Toen hij als jochie met klassieke pianoles prachtige klanken uit café Huijbregts naast zijn ouderlijk huis hoorde komen, ging er een wereld voor hem open. ,,Een drummer, een accordeon, die warme samenklank, echte kermismuziek.”

Het café bestaat niet meer, zegt hij, maar vanaf toen heeft de lichte muziek hem geroerd. Zijn piano ruilde hij in voor de gitaar, later speelde hij klarinet, totdat hij in de saxofoon zijn grote liefde vond. ,,Die warme klankkleur heeft me gepakt".

Hij mag dan 80 zijn, maar op dit moment is Hoe het danst van Armin van Buuren cs zijn favoriete nummer om te spelen. ,,Brrr...", maakt hij een gebaar naar zijn borst, ,,die melodie pakt me gewoon".

,,Rino is de oudste, de wijste en de jongste tegelijk,” lacht gitarist Andy Broeders, die samen met Rino en Leon Joore het amusementsorkest Young Stage Band in 1987 overeind zette. In de partytent achterin de tuin van de Van Overbeeks hebben zijn bandleden de slingers alvast opgehangen. De band heeft zelf ook wat te vieren: dit jaar bestaan ze 33 jaar.

Riedeltjes

De Young Stage band was een reactie op ‘echte muzikantenmuziek’, is het verhaal van de oprichters. ,,Dat ze dan allemaal van die riedeltjes gaan spelen waar geen hond naar luistert", maakt Rino duidelijk. ,,Op het moment dat muziek wiskunde gaat worden haak ik af".

De drie kozen voor een showorkest ‘in de sfeer van Freddie Golden’, legt de 80-jarige senior uit. Met een blaasgroep, maar ook met zangers en zangeressen; 17 leden in totaal. Met Rino als de draaiende motor. Letterlijk. Dansen, in de handen klappen, spelen me het publiek. Het hoort allemaal bij dit amusementsorkest. Show, Rino loves it.

Heupen

Aan de tuintafel doet hij voor hoe dat dan gaat. Staat op. Zijn heupen wiegen soepeltjes mee. Zijn vrouw Ria (81) doet aan vitaliteit niet voor hem onder. Ze lacht, vult zijn anekdotes aan. Het was om haar dat Rino stopte met varen. Als van oorsprong scheepswerktuigkundige ging hij bij de PNEM in Geertruidenberg werken. Hij speelde in het PNEM-orkest.

Muzikant is hij zowat zijn hele leven al geweest. Amateur heet dat dan. Maar met de Young Stage Band haalde hij wel de nationale Top 100, met een cover van Dedication to my Ex. Hij zet de CD op. ,,Hoor je die zware groove...pompadom...dat ben ik.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Young Stage Band met Rino van Overbeek, 2e van rechts © Jeroen Steenmeijer

Gers Pardoel

Ze speelden in Ahoy met Gers Pardoel en Nick & Simon. Waren te gast bij vele andere bekende Nederlanders. Ze stonden in het Gelredome, als onderdeel van een groot orkest. Bij hun 25-jarig bestaan kregen ze een workshop van pianist Cor Bakker, bekend van Paul de Leeuw.

En nu in coronatijd valt alles stil. Maar niet voor Rino. ,,Blijven blazen!", is zijn levensmotto. Elke vijf minuten dat hij vrij is, speelt hij op de piano. Maar ’s ochtends pakt hij zijn sax. Omringd door al zijn instrumenten studeert hij de loopjes. Of speelt een groove. ,,Hier word ik helemaal happy van".