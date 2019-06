Liedjes, verhalen en gedichten om het ‘Wosteroutse’ dialect levend te houden

Was het een verken­nings­tocht of is de bever echt geland in Bre­da-Zuid?

14:59 BREDA - Een bever in de Mark, in het Ginneken. Gespot bij de Koningin Emmabrug en vastgelegd in een video, vorig week verspreid via Twitter. Is dit de definitieve opmars van de tot de verbeelding sprekende knager, ooit uitgezet in de Biesbosch? Of was het slechts een verkenningstocht?