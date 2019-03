Liedjes van vroeger op de wonderfoon bij dementie

Café-eigenaren tevreden over proef met buitenbars

7:00 OOSTERHOUT - De proef met de buitenbars in de Klappeijstraat is volgens de café-eigenaren met carnaval goed verlopen. ,,Er zijn geen incidenten geweest en de mensen vinden het prettig en relaxed.” Deze maand wordt de pilot geëvalueerd met de gemeente, politie en brandweer. Voor Koningsdag valt het definitieve besluit over het al dan niet toestaan van de buitenbars.