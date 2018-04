Lidl wil meer meters in centrum Rijen

RIJEN - Supermarkt Lidl wil nog steeds verhuizen naar de overkant van het Wilhelminaplein in Rijen, zei het bedrijf woensdag tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag.

Voorwaarde voor Lidl is wel dat de gemeenteraad daar dan een grotere supermarkt toestaat dan de 1.200 vierkante meter winkelvloeroppervlakte die nu in het bestemmingsplan Centrum Rijen Oost is opgenomen. Dat is de gemeenteraad echter niet van plan. Lidl wil dat de Raad van State daarnaar kijkt.

Het bestemmingsplan voor het al jaren braakliggende terrein in het hart van het dorp wordt bij de Raad van State aangevochten door Lidl én door de eigenaar en huurders van winkelcentrum De Laverije aan de overkant.

Lidl is ontevreden over het plan vanwege het toegestane winkeloppervlak. Eigenaar van De Laverije CBRE DRET en de huurders Emté, Primera en Bruna willen juist helemáál geen Lidl. In De Laverije is al genoeg supermarkt- en winkelruimte voor de inwoners van Rijen, vinden zij. Lidl bestrijdt dat weer. Het Duitse concern wil een winkel van zo'n 1.500 vierkante meter. Daar zou genoeg ruimte voor zijn in Rijen. De Emté en AH in het winkelcentrum hebben die omvang ook, aldus Lidl.