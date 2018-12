‘Lidl-bestormer’ weer op vrije voeten

Dat zegt zijn advocaat mr. Erik Thomas. Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda bevestigt de vrijlating. De politie meldde eerder dat de man verdacht wordt van poging tot doodslag. De Lidl was al open toen de man rond 8.30 uur met zijn auto door de open schuifdeuren van de buitenpui reed. Hij wilde verder de supermarkt inrijden, maar zijn voorwielen slipten op de deurmat. De man wist achteruitrijdend te ontkomen, maar werd later bij zijn woning in de buurt van de Lidl aangehouden. Er vielen geen gewonden bij het incident.

Thomas: ,,Mijn cliënt was uit geweest en werd netjes thuis afgezet door een kennis. Toen hij de auto van zijn moeder zag, wilde hij deze op een andere plek parkeren. Dat is dus wat anders gelopen dan de bedoeling was.’’

Volgens Thomas heeft de man niet de bedoeling gehad om mensen in gevaar te brengen. ,,Hij had drie tot vier keer te veel alcohol in zijn bloed. Hij was dus stomdronken. Maar er zijn geen mensenlevens in gevaar geweest. Ik denk dan ook niet dat hij voor poging tot doodslag zal worden vervolgd.’’