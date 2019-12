Lichte vertraging voor appartementencomplex Slotjesveld

Helemaal blij in het Leogebouw: 'Wij wonen in de gymzaal’

7:00 RAAMSDONK - De windwijzer die na een storm in de tuin van de buren belandde is weer teruggeplaatst. Deze 'kroon’ op het torentje vormt de symbolische afsluiting van het werk aan het monumentale Leogebouw. De oude jongensschool en latere huisvesting voor verenigingen is als het ware teruggeven aan de bevolking van Raamsdonk.