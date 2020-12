Licht en open: zo komt de Sporthal Achter de tuintjes in Gilze eruit te zien

De gemeente heeft uit een aantal inzendingen gekozen voor het ontwerp van Grosfeld Bekkers Van der Velde Architecten uit Breda. Bekenden voor Gilze en Rijen, want hun handtekening staat ook onder het ontwerp van basisschool de Wildschut in Gilze. En dat is goed gevallen, ondanks de vele tegenvallers en vertragingen. In de loop van dit jaar kunnen de leerlingen eindelijk weer normaal naar school, met een transparante voorgevel die school en dorp verbindt.