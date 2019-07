Lichaamskunst in de kerk in Geertruidenberg

Achter het hoofdaltaar, in het koor, hangt een immens werk van Gerestein dat tot stand is gekomen door met haar naakte lichaam, bedekt met grafietpoeder, afdrukken te maken op papier. Elders in de kerk hangen uitsneden papier waarbij ze op dezelfde wijze te werk is gegaan. Indrukwekkend en intrigerend. En tegelijkertijd kunnen we ook de vraag niet onderdrukken: krijg je al dat grafietpoeder later nog wel afgespoeld? De kunstenares lacht en legt uit dat dit aanvankelijk inderdaad een probleem was. ,,De grafiet pakte niet op papier en tegelijkertijd ging het spul niet van mijn lichaam af. Vandaar dat ik me tegenwoordig eerst insmeer met crème. Zo lukt het wel en dit is ook meteen een stuk beter voor mijn huid."