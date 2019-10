Lichaam van Sacco Tange gevonden in bos bij Terheijden

Bedrijf dat kunstgras opruimt bij Tuf Recycling Dongen nu zelf in opspraak

20:15 DONGEN - De Estse kunstgrasrecycler ASIE is in Noorwegen betrokken bij een rel rond de verwerking van kunstgrasvelden. ASIE is het moederbedrijf van ASIR, dat in Dongen het puin ruimt bij het omstreden Tuf Recycling.