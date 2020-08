Lex rijdt een aan de verkeerde kant van de weg rijdende snorfietser aan, is er sprake van schuld?

De 67-jarige Lex uit Werkendam rijdt op 18 augustus 2019 met zijn auto over Hoef, in Sleeuwijk. Er komt van de rechterkant een snorfiets de weg op. Er volgt een aanrijding, de snorfietser loopt een gebroken voet en sleutelbeen op. Had Lex haar voorrang moeten geven?

Lex zelf is niet aanwezig. Hij woont al tijden in het Italiaanse Bergamo en was met kerst voor het laatst in Nederland. ,,Dus hij kon om meerdere redenen hier niet zijn", legt zijn advocaat uit.

Aanvankelijk werd ook het slachtoffer van het incident schuldig bevonden. Ze reed immers aan de verkeerde kant van de weg, dus ook zij was in overtreding. Die zaak is inmiddels geseponeerd en dus wordt zij niet meer vervolgd.

Nog steeds in de Ziektewet

Getuigen van het ongeval geven aan dat het slachtoffer niet alleen aan de verkeerde kant van de weg reed, maar ook overstak op een zeer onverwacht moment en onoverzichtelijk hoekje.

Daarnaast zou Lex juist erg rustig gereden hebben, terwijl de snorfietser op een zeer hoge snelheid de weg op wilde rijden. Het slachtoffer is nog steeds herstellende. Een operatie mislukte, de schouder genas niet en een bacterie zorgde voor verdere vertraging. Ze zit daarom nog steeds thuis, in de Ziektewet.

Quote Het is daar onoverzich­te­lijk en omdat Lex de situatie daar goed kent, weet hij dat er van rechts in principe niks kán komen. Er staan daar bovendien veel bomen.

Lex verklaarde tegenover de politie dat hij echt wel wist dat hij daar voorrang moest verlenen. Hij keek daarom ook nadrukkelijk naar links, maar toen hij naar rechts keek, zat de snorfiets er al op en was het ongeval een feit.

Rechts heeft voorrang

De officier van justitie benadrukt dat het niet ter zake doet dat de snorfietser op het verkeerde fietspad reed. Rechts heeft gewoon altijd voorrang, punt. Dat is dus een overtreding, die voor het slachtoffer enorme gevolgen had.

Maar de gevolgen spelen niet zozeer een rol. In de basis is dit niet meer dan een overtreding. Hij eist een boete van 250 euro. De advocaat vraagt zich af of het een verwijtbare overtreding is.

Veel bomen

,,Het is daar onoverzichtelijk en omdat Lex de situatie daar goed kent, weet hij dat er van rechts in principe niks kán komen. Er staan daar bovendien veel bomen wat het extra moeilijk maakt en hij reed heel rustig. De vraag is dus wel of we hier kunnen spreken van schuld."

Quote In het verkeer moet je rekening houden met gedragin­gen van anderen, ook als je ze niet verwacht

Lex heeft niets op zijn strafblad staan, rijdt al jarenlang rond zonder ooit een ongeval gemaakt te hebben. Maar toch. ,,In het verkeer moet je rekening houden met gedragingen van anderen, ook als je ze niet verwacht. Die onverwachte hoek is daar een goed voorbeeld van", legt de rechter uit.

Toch vindt hij deze overtreding an sich nu ook weer niet enorm verwijtbaar. Hij legt Lex een boete op van 100 euro.