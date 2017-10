Leven na amputatie: ‘Je kunt best een bedrijf hebben zonder onderbeen’

Vier keer per jaar zijn vrijwilligers van Korter Maar Krachtig een ochtend in het Bredase revalidatiecentrum Revant. Sweep zat daar zelf onlangs ook nog een ochtend. Meestgestelde vraag? ,,Wat kan ik straks nog? Soms denken mensen dat ze na een amputatie weer alles kunnen, maar dat kan niet. Je kunt nooit zoveel als je vroeger kon, moet kijken waar je grenzen liggen. Zelf fiets ik veertig, vijftig kilometer en kan ik redelijk lopen. Maar berg op lopen of traplopen is lastiger.’’



De vereniging houdt ook informatieavonden. ,,Dat doen we al jaren, maar de laatste twee jaar zijn we bezig die uit te breiden. In Breda en Bergen op Zoom organiseerden we al vaker avonden, in Etten-Leur doen we dat nu voor het eerst.’’ De avonden gaan over nieuwe technieken, de laatste ontwikkelingen op het gebied van materialen, maar ook over behandeling van fantoompijn, iets waar Sweep zelfs na vijftig jaar nog last heeft. ,,Nu we het erover hebben voel ik mijn voet tintelen. Terwijl ik die voet al vijftig jaar niet meer heb. Alsof er bruiswater in zit. Soms is de pijn heel erg en begint mijn stomp ook te schokken. Dan kan ik alleen maar naar bed gaan en hopen dat het ‘s ochtends over is.’’