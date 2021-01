Leuttappers presenteren film ‘Dringersgats Trots’

Waar is het drugsgeld van corrupte havenarbei­ders: in auto’s, bitcoins of Zeeuwse winkelpan­den?

9 januari VLISSINGEN-OOST - Havenofficier Marco van Leeuwen zucht eens diep: ,,Mensen denken altijd: die cokehandel, dat is toch een onzichtbare wereld. Ze maken zich drukker over een straatroof of inbraak.” Hij verwijst naar de zeven havenarbeiders in Vlissingen-Oost die verdacht worden van cocaïnesmokkel. Dergelijke figuren vormen volgens hem een bedreiging voor de samenleving. ,,Het is keiharde business.”