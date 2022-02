Leuk en gezellig in restaurant In de Achtertuin, maar lat mag hoger

25 jaar na de herindeling Fusie had ‘geen meerwaarde’ voor Zwaluwe en Terheijden, maar ‘achteraf gezien was het noodzake­lijk’

MADE - Een grote, waterrijke poldergemeente werd Drimmelen na de gemeentelijke herindeling van 1997. De verwachtingen waren bij sommigen hooggespannen, voor anderen had de fusie niet gehoeven. Een kwart eeuw later is de gefuseerde gemeente Drimmelen een vanzelfsprekendheid, alsof het nooit anders is geweest.

