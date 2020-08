Lesbische asielzoekster die overgoten werd met kokend water in azc Gilze 'verkeert in shock’

COLUMN De belangrijk­ste coronatest? Een gedrags­test!

11:31 Op de bank met mijn vriend en mijn jongste zoon, na afloop van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, wordt misschien wel duidelijk wat het probleem is. Zoonlief (15): ,,Het voetbalkamp kan dus doorgaan. En er verandert niets voor mij want ik kom niet in aanraking met kwetsbare mensen.” Vriend (53): ,,Dit was duidelijk een laatste waarschuwing.”