Leren over wat leeft in het water bij de Slootjesdag: ‘Ik wist niet dat er zóveel beestjes in zaten’

,,Ik wist niet dat er zóveel beestjes in het water zaten. Ik heb vooral veel kikkervisjes gezien”, zegt Jake (5) uit Made. Met zijn schepnet in de ene hand en een vol potje in de andere, meldt hij zich bij de gidsen van IVN. Daar wordt de vangst samen met zijn zusje Lauren (2) geanalyseerd.

Het was dit weekend de zevende keer dat IVN-afdelingen in heel Nederland de Slootjesdagen organiseerden. Voor Hooge Zwaluwe was het de eerste editie. ,,We vinden het belangrijk dat er ook activiteiten in de buurt zijn voor kinderen uit deze omgeving”, zegt gids Melang Haarbrink.

Quote Je merkt dat we de connectie met de natuur met z’n allen langzaam verloren zijn. Dit soort activitei­ten helpt ze de natuur beter te begrijpen Frank Segeren, Vader van Jake en Lauren

Belangrijk voor biodiversiteit

Bewustwording is het hoofddoel van vandaag. Sloten zijn namelijk belangrijk voor zaken als biodiversiteit, maar daarmee is niet overal even goed gesteld. ,,Gelukkig is het water hier van super kwaliteit, omdat dit ook een ecologische verbindingszone is. We leggen kinderen uit dat het hier zo mooi is, omdat er zoveel dieren kunnen leven. En dat het daarom zo belangrijk is dat we goed voor het water zorgen.”

Frank Segeren, de vader van Jake en Lauren, vindt het belangrijk zijn kinderen vandaag wat bij te brengen over wat er leeft in het water. ,,Je merkt dat we de connectie met de natuur met z’n allen langzaam verloren zijn en dit soort activiteiten helpt ze de natuur beter te begrijpen. Zoiets zou op scholen ook best meer aandacht mogen krijgen.”

‘Heel veel’ bloedzuigers

En naast leerzaam, is het vooral ook heel leuk. Zo zijn Rosalie (5) en haar zus Emily (7) uit Hooge Zwaluwe nog enorm onder de indruk van de bloedzuiger en de ‘soort van spin’ die zij vingen. ,,Er zitten heel veel bloedzuigers”, zegt Rosalie. Emily: ,,Ik vind het niet eng hoor. Ik ga vaker met mijn schepnetje en vergrootglas de natuur in. Het maakt niet uit wat het is: ik vind alle dieren heel mooi om te zien.”