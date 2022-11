Leraar René reist de wereld rond om aardrijkskunde in beeld te brengen: ‘Leuk én leerzaam’

Biënnale Heilige Driehoek in Oosterhout staat al als een huis: 24 kunste­naars van naam doen mee

OOSTERHOUT - Het duurt nog even, maar de derde editie van de biënnale in de Heilige Driehoek in Oosterhout is al in bloedvorm. 24 kunstenaars uit binnen- en buitenland tonen oud en nieuw werk: van schilderijen tot landschapskunst ‘op grafdiepte’.

19 november