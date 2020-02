Leon Hutten vrijuit in conflict met The White Boys

The White Boys ontsloeg Hutten, die hoofd jeugdopleiding was, afgelopen najaar op staande voet. Het bestuur beschuldigt hem van het ronselen van jeugdspelers. Daarnaast zou de coach zich negatief uitlaten over The White Boys. Het clubbestuur eiste een rectificatie voor uitlatingen en eiste dat Hutten zou stoppen met het benaderen van voetballers. Bij overtreding zou een dwangsom moeten volgen. De rechter wijst dit af. Hij stelde al tijdens de behandeling van het kort geding dat de zaak beter afgedaan wordt met een goed gesprek. ,,U moet voetballen en niet procederen.” Toch zette The White Boys de zaak door.