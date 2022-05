Leo (59) heeft niet één, twee kamers voor zijn grote passie: oude radio’s

Snoeren beschikt over niet één, maar twee hobbykamers. Naast elkaar gelegen en qua hobby sterk in elkaars verlengde liggend. Er is een ‘werk’ kamer en een ‘verzamel’ kamer, kort door de bocht gesteld. In beide ruimte komt de liefde voor de audioapparatuur van weleer naar voren.

Van tv's tot promotiemateriaal

De verzamelkamer bevat tv’s, radio’s, versterkers, platenspelers en het meest uiteenlopende promotiemateriaal. Veelal van het merk Phillips. In de tweede kamer brengt Snoeren de meeste tijd door. Hier probeert hij oude radio’s weer aan de praat te krijgen. Iets wat in heel veel gevallen ook lukt. ,,In de nieuwe apparatuur zitten allemaal printplaten. Als daar iets aan kapot gaat, kun je er niks meer mee.”

De hobbykamer van... Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten je elke week zo’n ruimte zien. Heb jij ook een fijne hobbykamer waar we mogen langskomen? Stuur dan een mail naar anne.jansen@bndestem.nl met je naam, woonplaats en telefoonnummer.

Snoeren raakte als tiener in de ban van de radio, en die passie heeft hem nooit meer losgelaten. ,,Momenteel ben ik bezig met een pick-up”, vertelt hij terwijl hij wijst op een prachtige oude muziekkast. In een moeite door laat hij de werktafel zien waaraan hij doorgaans zit te prielen.

Gereedschap en onderdelen

De rest van de aan het huis gekoppelde hobbykamer bestaat vooral uit gereedschap en veel, heel veel schappen met onderdelen. Rijen en rijen vol met plastic bakjes met daarin schroefjes, zekeringen, weerstanden en spoelen.

Een kast staat vol rode sigarenblikken, elk met watervaste stift voorzien van een nummer. ,,Mijn vader was een fervent sigarenroker”, vertelt Snoeren erbij. In de doosjes zitten ook weer reserveonderdelen. Deze houdt hij over uit die apparaten die niet meer te redden zijn. Het is niet zo dat hij daarin compleet probeert te zijn. Daarvoor zijn er simpelweg teveel verschillende soorten onderdelen in teveel verschillende maten.

Leo’s vrouw heeft haar eigen hobby’s en gunt hem de zijne. Dat hij hiervoor een tweetal ruimten in huis bezet houdt, neemt ze op de koop toe. ,,We hebben de afspraak dat mijn hobby niet die drempel overkomt”, zegt Snoeren wijzend op de deur naar de woning.