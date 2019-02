Lentekriebels en bezinning bij tiende Cross for the Crocus

Geef uw mening Blij met de Vuelta? Ik vind het geldver­spil­ling!

11:00 We moeten er nog even op wachten, maar volgend jaar zomer fietsen de toppers uit het mondiale wielerpeloton door West-Brabant. De Ronde van Spanje – de Vuelta – van 2020 start in Utrecht en de derde etappe koerst in zijn geheel door onze regio, met start en finish in Breda. Alleen de gemeenten Geertruidenberg en Zundert zijn niet in het parkoers opgenomen. Is dat een groot gemis of juist een zegen? De doorkomst van zo’n wielercircus kost lokale overheden namelijk een flinke duit.