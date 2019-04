Lentefestival Oosterhout: ‘We zien onszelf als een moderne moskee, met een jonge ziel’

Ook ‘Het is een nacht’ van Guus Meeuwis bestaat 25 jaar en Paaspop Den Hout zingt het woord voor woord mee

20 april DEN HOUT - Dit weekend vindt in Den Hout de 25e editie van Paaspop Den Hout plaats, met zaterdag Nielson en Guus Meeuwis (om 20:00 uur) als voornaamste publiekstrekkers. De zaterdag is uitverkocht. Vrijdagmiddag voegde de organisatie een extra festivaldag toe in de vorm van een kindermiddag. 220 kinderen vermaakten zich met springkussens over het gehele terrein. ,,Dat was eigenlijk speciaal voor ons jubileum, maar de kinderen en ouders vonden het geweldig. We kregen regelmatig de vraag om dit volgend jaar nogmaals te doen; dat gaan we daarom natuurlijk nog wel bekijken”, legt Bram Bul van de organisatie uit.