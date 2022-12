‘Lekker kliederen moet ook mogen’

update + met video Huis in Lage Zwaluwe verwoest door uitslaande brand, politie pakt man uit Made op

LAGE ZWALUWE - In een huis aan de Koning Gustaaf Adolfstraat in Lage Zwaluwe is vrijdagavond brand uitgebroken. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

10 december