‘Lekken? Ik vond die brief heel stoer, zij houdt ons een spiegel voor’

RAAMSDONKSVEER - ,,Lekken? Dit was toch geen geheime informatie?” Raadslid Mirjam de Groot van Geertruidenberg heeft zich dinsdag direct gemeld toen zij hoorde over de consternatie die was ontstaan over het naar buiten brengen van de mening van de griffier.

Die schreef in een brief aan de raad dat de politieke situatie in Geertruidenberg onwerkbaar dreigt te worden. ,,Is de politiek in Geertruidenberg failliet?", vroeg griffier Karen Millenaar zich af.

De Groot: ,,Ik vond het juist heel stoer wat zij had gedaan. Dat heb ik haar ook gemeld. Als zelfs de griffier gaat zeggen dat het onwerkbaar wordt...Zij houdt ons een spiegel voor. Die mening wilde ik graag delen.”

Ze heeft er geen enkele kwade bedoeling mee gehad, benadrukt De Groot op de dag van onze publicatie uit de brief van de griffier. ,,Dat de burgemeester het heeft over een lek vind ik een heel zwaar woord. Dan gaat het niet meer over de boodschap. Ik heb oprecht niemand willen beschadigen.”

De Groot heeft dat ook nog eens gezegd in de extra vergadering van de fractievoorzitters, die dinsdagavond werd uitgeroepen. Burgemeester Marian Witte, die zich eerder op de dag zich ziek meldde vanwege een griepvirus, zat die vergadering voor. De Groot: ,,Men was op z'n zachtst gezegd not amused. Dat was niet fijn, maar het is zoals het is.”