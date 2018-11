Lekkage treft Cammeleur

DONGEN - Een stortbui heeft dinsdag een stevige lekkage veroorzaakt in de nieuwe Cammeleur in Dongen. Dat bevestigt manager Jurgen Jansen.

,,De lekkage ontstond in zaal 9 op de tweede verdieping aan de zijkant van het gebouw’’, zegt hij. Het probleem zou te maken met hoe de ruiten in de metalen sponningen hangen. Volgens Jansen zijn er al eerder soortgelijke mankementen geweest in De Cammeleur die de afgelopen jaren opnieuw werd opgetrokken en het nieuwe visitekaartje moet worden van Dongen.

Verbeterpunten

Wethouder René Jansen (geen familie), onder wiens verantwoordelijkheid De Cammeleur voor een groot deel valt, spreekt van een grote lekkage. ,,Er waren eerder kleinere lekkages, maar dit was een stevige. Laat ik daar duidelijk over zijn. We zetten hem op de lijst met verbeterpunten.’’

Wethouder Jansen wijst erop dat het al lang niet zo hard heeft geregend als afgelopen dinsdag. ,,Op zo'n moment komt een mankement als deze aan het licht. We hebben het gemeld aan het aannemersbedrijf. Er wordt hard gewerkt aan alle aandachtspunten. Aan elk nieuw opgeleverd gebouw mankeert wel iets.’’

Akoestiek

Al eerder waren er problemen met de akoestiek in het pand en met contactgeluiden als er door delen van het gebouw wordt gelopen. Volgens wethouder Jansen zijn het geen onoverkomelijke problemen. Hier en daar zou het stucwerk beter kunnen en ook klemt een van de toegangsdeuren naar De Cammeleur.

Ondanks alle gebreken aan De Cammeleur is er ook enthousiasme. Jurgen Jansen: ,,Sinds de opening twee maanden geleden hebben we 35.000 bezoeken geteld. Dat is heel veel. Het horecagedeelte van De Cammeleur zit vrijwel altijd goed vol. De mensen weten ons te vinden. Het mooie is de drukte die er elke dag is. Dat geeft reuring. Daar is dit gebouw ook voor bedoeld. We krijgen ook veel aanvragen voor het gebruik van de ruimtes.’’

Verenigingsleven

In De Cammeleur zijn de bibliotheek (Theek5) en de muziekschool (KunstPodium) gevestigd. Daarnaast heeft het sociaal maatschappelijk werk (ContourdeTwern) er onderdak gevonden. Ook het verenigingsleven moet er kind aan huis worden.