Lekkage in leiding stadsverwarming Den Hout, parkeerplaats aan A59 afgesloten

Overdracht monument liniecros­sers in teken 75 jaar bevrijding

16:00 LAGE ZWALUWE - In aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis is vrijdag het monument voor de liniecrossers in Lage Zwaluwe officieel overgedragen aan de volgende groep kinderen. De overdracht stond dit keer in het teken van 75 jaar bevrijding, die in de regio uitgebreid is herdacht. Het was ook de reden van de aanwezigheid van de staatssecretaris.