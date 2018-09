'Lek dak van basisschool De Schittering niet geschikt voor tropendak'

HOOGE ZWALUWE - Door de plaatsing van koelunits heeft basisschool De Schittering weer schone lucht. Tijdens de vergadering van 13 september overhandigt de school daarom een bedankje aan de raad. Maar of ook het tropendak met zonnepanelen er binnenkort komt, is nog maar de vraag.

Het hoort erbij volgens juf Wendy Berende. Wie klaagt, moet ook dankjewel zeggen wanneer het doel is bereikt. "We hebben ons erg gesteund gevoeld in dit dorp en zijn blij dat de neuzen nu dezelfde kant op staan. We willen de kinderen meegeven dat je daar dan ook netjes voor moet bedanken."

Klimaatproblemen

Acht jaar kampte de school met klimaatproblemen, waarbij leerlingen last kregen van hoofdpijn en moeite hadden zich te concentreren. Lang bleef onduidelijk wie er verantwoordelijk voor was. "Laten we daar niet teveel op terugkijken", vindt wethouder Jürgen Vissers. "We zijn met de raad tot deze gezamenlijke oplossing gekomen en daar gaan we voor."

In maart zegde de gemeente toe de units te plaatsen indien het schoolbestuur schriftelijk zou instemmen om het tropendak met zonnepanelen voor rekening te nemen. Kosten: 120.000 euro. Een duidelijke afspraak, want: "Het is de totaaloplossing die het verschil in duurzaamheid maakt. Eigen energie opwekken middels zonnepanelen, zodat de school niet meer afhankelijk is van grijze energie", aldus Vissers.

Quote Het is de vraag wie er verantwoor­de­lijk is voor het dak. Dit kan ook nog wel acht jaar gaan duren. Hein Winkelaar

Maar volgens Hein Winkelaar van de medezeggenschapsraad is het nog lang niet zover. Het dak lekt namelijk. Zo lag er vanmorgen nog een grote plas water in een van de lokalen. Winkelaar: "Het is de vraag wie er verantwoordelijk is voor het dak. Dit kan ook nog wel acht jaar gaan duren."

Nieuwe informatie voor wethouder Vissers, waar hij verder niet op in wil gaan. "Het schoolbestuur is onze eerste gesprekspartner, niet de MR. Wij gaan verder met hen in gesprek."

Goede fundering

Bestuurder Lucienne Hoogwerf van Stichting De Waarden is bekend met de lekkages. "Er moet eerst een goede fundering zijn. Je gaat niet aan iets bouwen waarvan je weet dat het niet gaat werken."