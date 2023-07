Leidt de landelijke liefdesdans tussen GroenLinks en PvdA ook in Oosterhout tot één fractie en één partij?

Te koop: vier scholen én een cultureel centrum in Hilvaren­beek, Goirle en Gilze en Rijen

GOIRLE - Woonstichting Leystromen verkoopt de gebouwen waar vier basisscholen en een cultureel centrum in zijn gevestigd. In Goirle staan basisscholen De Bron, Den Bongerd en Open Hof ‘in de etalage’, in Hilvarenbeek gaat het om De Driehoek en in Gilze en Rijen is cultureel centrum De Schakel te koop. Leystromen wil zo geld maken om te investeren in nieuwbouw en renovatie.