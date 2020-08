Legionella in douches zwembad en sporthal Den Butter in Rijen

RIJEN - In de douches van sporthal en zwembad Den Butter in Rijen is de legionellabacterie aangetroffen. Volgens woordvoerder Daniël Ossenblok van Optisport bleek een sensor stuk te zijn. ,,Zeer vervelend. Er is niemand besmet geraakt. Als het goed is mogen de douches over anderhalve week weer open.”

Het slechts enkele jaren oude gebouw met zwembad en sporthal was vanwege corona al gesloten toen de bacterie tussen maart en mei werd vastgesteld. Dat gebeurde bij een reguliere halfjaarlijkse controle door Technisch Beheer Nederland (TBN) in opdracht van de gemeente. ,,Een sensor in het spoelsysteem was stuk. Daardoor werd het water niet op een hoge temperatuur van 66 graden Celsius doorgespoeld”, vertelt Daniël Ossenblok.

Negen weken dicht

De kans dat gebruikers van de accommodatie zijn besmet zijn geraakt, is zeer gering. Het sportcomplex was vanaf medio maart negen weken dicht vanwege de coronamaatregelen. Toen de besmetting werd ontdekt, zijn de douches direct gesloten. Ossenblok geeft toe dat het lang duurt voordat de douches legionellavrij zijn. ,,Een eerste reparatie door TBN bleek niet de oplossing te zijn. Dat bleek uit een herbemonstering van het water in ons lab. Dan moet je opnieuw gaan zoeken in deze hightech-systemen.”

Daarna is de kapotte sensor gevonden en vervangen. Afgelopen woensdag is een nieuw monster genomen. Dat moet twee weken op kweek staan. ,,Ik verwacht dat de douches daarna weer gebruikt kunnen worden. De overige activiteiten in het sportcomplex gaan gewoon door, zover de coronamaatregelen dat toelaten.”

Legionella is met name gevaarlijk voor ouderen. Zij kunnen de veteranenziekte krijgen, een zeer ernstige longontsteking. De bacterie verspreidt zich in druppeltjes via verneveling in douches, fonteinen en bubbelbaden. Besmet water drinken kan geen kwaad.

Compensatie

Optisport heeft nog in overweging of zij de gebruikers van het complex ook drie maanden huur compenseert door een beroep te doen op een speciale overheidssteunmaatregel. De gemeente Gilze en Rijen gaat dat wel doen aan sporters die gemeentelijke accommodatie huren. ,,Het ligt nog bij de directie. We willen één verhaal brengen voor al onze 300 vestigingen”, zegt Ossenblok.